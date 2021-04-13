На Банковой сообщили, что встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский совершит официальный визит во Францию 16 апреля.

Об этом пишет Укринформ.

Там у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Она состоится в Елисейском дворце.

«Президенты сфокусируются на ситуации на Донбассе и скоплении российских войск на границах Украины», — отметила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.