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На Банковой сообщили, что встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
На Банковой сообщили, что встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля

Администрация Президента Украины

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский совершит официальный визит во Францию 16 апреля.

Об этом пишет Укринформ.

Там у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Она состоится в Елисейском дворце.

«Президенты сфокусируются на ситуации на Донбассе и скоплении российских войск на границах Украины», — отметила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.