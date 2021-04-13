На Банковой сообщили, что встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский совершит официальный визит во Францию 16 апреля.
Об этом пишет Укринформ.
Там у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Она состоится в Елисейском дворце.
«Президенты сфокусируются на ситуации на Донбассе и скоплении российских войск на границах Украины», — отметила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Украинская разведка сообщала, что Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответ украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Кремль уже говорит о риске «возобновления войны» на Донбассе. В Минобороны Украины заявляют, что эскалация со стороны России неизбежна.