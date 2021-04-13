На Банковій повідомили, що зустріч Зеленського і Макрона відбудеться 16 квітня

В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Франції 16 квітня.

Про це пише Укрінформ.

Там у нього запланована зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вона відбудеться в Єлисейському палаці.

«Президенти сфокусуються на ситуації на Донбасі та скупченні російських військ на кордонах України», — зазначила речниця українського президента Юлія Мендель.