На Банковій повідомили, що зустріч Зеленського і Макрона відбудеться 16 квітня

В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Франції 16 квітня.
Про це пише Укрінформ.
Там у нього запланована зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вона відбудеться в Єлисейському палаці.
«Президенти сфокусуються на ситуації на Донбасі та скупченні російських військ на кордонах України», — зазначила речниця українського президента Юлія Мендель.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- Українська розвідка повідомляла, що Росія планує провокації, щоб викликати відповідь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Кремль уже говорить про ризик «відновлення війни» на Донбасі. У Міноборони України заявляють, що ескалація з боку Росії неминуча.