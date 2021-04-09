Посол Франции: Зеленский на следующей неделе поедет на встречу с Макроном

Президент Владимир Зеленский, вероятно, в конце следующей недели отправится в Париж на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью газете KyivPost.

«Основная цель визита — встретиться с Макроном один на один», — отметил де Понсен, не сообщив детали предстоящей встречи.

Отмечается, что лидерам будет о чем поговорить, но две важнейшие темы на повестке дня Зеленского — наращивание российских войск вблизи восточной границы Украины и статус реформ, особенно по созданию независимой судебной системы.

«Мы не сомневаемся в его [Зеленского] желании провести реформы. Это важно, но этого недостаточно», — отметил посол.

Отметим, в Офисе президента также сообщили о планах организовать трехсторонний разговор лидеров «нормандского формата» — Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Сейчас согласовывают графики каждой из сторон переговоров. В ОП отметили, что Украина еще раньше инициировала переговоры «нормандской четверки» в полном составе, однако Россия отказалась.