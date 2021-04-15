Зеленський у Франції проведе зустріч не лише з Макроном, але й із Меркель

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Франції 16 квітня зустрінеться не лише з президентом Емманюелем Макроном, а ще і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Про це він заявив у коментарі за результатами засідання РНБО.
«Після нашої віч-на-віч зустрічі буде ще відеозустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Важлива зустріч. Поки що у нас такий «нормандський формат», — пояснив Зеленський.
За даними офісу французького президента, лідери трьох країн обговорять ситуацію на Донбасі та стягування російських військ до українського кордону.
- В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Франції 16 квітня. Там у нього запланована зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вона відбудеться в Єлисейському палаці.