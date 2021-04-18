После встречи с Зеленским Макрон поговорит с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

В заявлении говорится, что 16 апреля Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины. Вместе с тем он отметил сложность достижения договоренностей по Донбассу и риски военной эскалации в регионе. Макрон также отметил готовность искать политическое решение.

«Президент республики [Макрон] и президент Зеленский также пообщались с канцлером Германии Ангелой Меркель по видеосвязи. Они отметили, что выводы Парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, по-прежнему актуальны, и потребовали от России взаимодействовать с Украиной, чтобы их реализовать. Президент республики в ближайшее время обсудит это с президентом Путиным», — говорится в заявлении.