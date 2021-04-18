После встречи с Зеленским Макрон поговорит с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
В заявлении говорится, что 16 апреля Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины. Вместе с тем он отметил сложность достижения договоренностей по Донбассу и риски военной эскалации в регионе. Макрон также отметил готовность искать политическое решение.
«Президент республики [Макрон] и президент Зеленский также пообщались с канцлером Германии Ангелой Меркель по видеосвязи. Они отметили, что выводы Парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, по-прежнему актуальны, и потребовали от России взаимодействовать с Украиной, чтобы их реализовать. Президент республики в ближайшее время обсудит это с президентом Путиным», — говорится в заявлении.
По мнению Зеленского, именно Макрон может сделать искусственное дыхание «нормандскому формату». Отметим, последняя встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. По ее итогам договорились развести силы на трех новых участках на Донбассе до марта 2020 года, прекратить огонь и обменяться пленными до Нового года.
После переговоров с Макроном Зеленский анонсировал на 19 апреля встречу советников лидеров государств «нормандского формата» — будут обсуждать «кластеры».
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.