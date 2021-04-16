У Зеленского началась встреча с Макроном один на один

В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона. Она проходит в формате один на один.

Об этом Офис президента сообщил в Facebook.

Лидеры стран обсудят ситуацию на Донбассе и стягивание российских войск около украинской границы.