У Зеленского началась встреча с Макроном один на один

В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона. Она проходит в формате один на один.
Об этом Офис президента сообщил в Facebook.
Лидеры стран обсудят ситуацию на Донбассе и стягивание российских войск около украинской границы.
«Мы друзья с Эмманюэлем Макроном. Если они реально хотят видеть нас в ЕС как члена своей семьи, считаю, сейчас самое время для каждого из нас сделать то, что мы должны сделать друг для друга. Мы хотим увеличить товарооборот. В этом году из-за COVID-19 у нас $2,5 миллиарда. Но если мы хотим достичь $5 миллиардов, мы должны это сделать», — заявлял перед этим Зеленский в интервью изданию Le Figaro.
По мнению президента Украины, именно Макрон может сделать искусственное дыхание «нормандскому формату» — последняя встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. По ее итогам договорились развести силы на трех новых участках в Донбассе до марта 2020 года, прекратить огонь и обменяться пленными до Нового года.
Ранее Зеленский заявлял, что во время этого визита во Францию ожидает разговор в формате видеоконференции и с канцлером Германии Ангелой Меркель.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.