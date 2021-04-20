Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на Донбассе, где идет война.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
Зеленский сообщил, что во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы собственными глазами увидеть и понять войну.
«А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — сказал президент.
Он также требует от России отвести войска от украинских границ. По словам Зеленского, в этом Украину поддерживают международные партнеры.
«Наш принцип прост — Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего», — подчеркнул Зеленский.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорит, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.