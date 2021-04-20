Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Зеленский сообщил, что во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы собственными глазами увидеть и понять войну.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

«А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — сказал президент.

Он также требует от России отвести войска от украинских границ. По словам Зеленского, в этом Украину поддерживают международные партнеры.

«Наш принцип прост — Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего», — подчеркнул Зеленский.