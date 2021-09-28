Глава ОП Ермак: Встреча «нормандской четверки» должна состояться до конца каденции Меркель

По его словам, сейчас идут консультации о проведении встречи лидеров государств — участников «нормандского формата» в ближайшее время.

По мнению главы Офиса президента, это было бы справедливо, потому что Меркель много сделала для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме этого, подчеркнул Ермак, в настоящее время только двое из четырех лидеров «нормандской четверки» присутствовали при подписании Минских соглашений.

«Для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются», — сказал он.

Отдельно Ермак прокомментировал возможные прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным.

«Безусловно, важно, чтобы эти переговоры состоялись. Но мы слышим от официальных лиц России, что их что-то не устраивает: то нет повестки дня, то эти вопросы они будут обсуждать, а эти — не готовы проговаривать. Но мне кажется, что наши отношения находятся на такой стадии, когда просто надо выполнять и уважать нормы международного права, признанные границы, садиться и говорить об этом, если есть желание и политическая воля прекратить войну», — отметил руководитель ОП.