Глава ОП Ермак: Встреча «нормандской четверки» должна состояться до конца каденции Меркель

Украина хочет провести «нормандскую» встречу до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
По его словам, сейчас идут консультации о проведении встречи лидеров государств — участников «нормандского формата» в ближайшее время.
«Происходят видеоконференции между всеми четырьмя сторонами, представители Германии встречаются с россиянами, представителями Франции; украинская сторона проводит встречи с представителями Германии и Франции», — рассказал Ермак.
По мнению главы Офиса президента, это было бы справедливо, потому что Меркель много сделала для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме этого, подчеркнул Ермак, в настоящее время только двое из четырех лидеров «нормандской четверки» присутствовали при подписании Минских соглашений.
«Для нас очень важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время. Консультации продолжаются», — сказал он.
Отдельно Ермак прокомментировал возможные прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным.
«Безусловно, важно, чтобы эти переговоры состоялись. Но мы слышим от официальных лиц России, что их что-то не устраивает: то нет повестки дня, то эти вопросы они будут обсуждать, а эти — не готовы проговаривать. Но мне кажется, что наши отношения находятся на такой стадии, когда просто надо выполнять и уважать нормы международного права, признанные границы, садиться и говорить об этом, если есть желание и политическая воля прекратить войну», — отметил руководитель ОП.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать вопрос Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- На днях в Кремле заявили, что встреча президентов России и Украины может не состояться, если украинская сторона планирует поднимать на переговорах вопрос возвращения Крыма.