Спикер Кремля: Встреча Зеленского и Путина может не состояться, если будет подниматься вопрос о возвращении Крыма

В Кремле заявили, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может не состояться, если украинская сторона планирует поднимать на переговорах вопрос о возвращении Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира на Донбассе, «поскольку Москва не является стороной этого конфликта». Песков отметил, что тему войны на Донбассе можно обсуждать с Киевом «только с точки зрения выполнения абсолютно четко прописанных на бумаге положений Минского комплекса мероприятий».

Представитель Кремля добавил, что встреча лидеров двух стран возможна, если на ней будут обсуждаться «реализация Киевом Минских договоренностей, договоренностей Парижского саммита и двусторонние отношения».

12 сентября спикер президента Сергей Никифоров заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна только в случае обсуждения возвращения Крыма. Сейчас ведут соответствующие переговоры, но все будет зависеть от решения России.