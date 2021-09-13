Речник Кремля: Зустріч Зеленського і Путіна може не відбутись, якщо буде порушуватися питання про повернення Криму

У Кремлі заявили, що зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського може не відбутися, якщо українська сторона планує піднімати на переговорах питання про повернення Криму.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

«Природно, обговорення Криму не є можливим. Тому таке формулювання фактично ставить під питання гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі», — сказав Пєсков.

Він наголосив, що Путін не збирається обговорювати із Зеленським питання війни і миру на Донбасі, «адже Москва не є стороною цього конфлікту». Пєсков зазначив, що тему війни на Донбасі можна обговорювати з Києвом «тільки з точки зору виконання абсолютно чітко прописаних на папері положень Мінського комплексу заходів».

Представник Кремля додав, що зустріч лідерів двох країн можлива, якщо на ній будуть обговорюватися «реалізація Києвом Мінських домовленостей, домовленостей Паризького саміту і двосторонні відносини».

12 вересня речник президента Сергій Никифоров заявив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна можлива лише в разі обговорення повернення Криму. Наразі тривають відповідні перемовини, але все залежатиме від рішення Росії.