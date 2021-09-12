Питання Криму: у Зеленського назвали умову зустрічі з Путіним

В Офісі президента заявили, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна можлива лише у разі обговорення повернення Криму.
Про це заявив речник президента Сергій Никифоров в ефірі каналу «Дом».
«Ви ж чули позицію російського президента — що вони готові зустрічатися, але питання Криму на порядок денний цієї зустрічі виносити не готові. А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії і України важливіша окупації Росією окремих територій України?» — пояснив він.
За словами Никифорова, у Зеленського є бажання зустрітися особисто з Путіним на нейтральній території. Наразі перемовини щодо цього ведуться, але все залежатиме від рішення Росії.
«Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова і контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але треба обовʼязково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого РФ, звичайно, не хоче», — підкреслив речник.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Невдовзі після цього Зеленський наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Але український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».
- Згодом у Кремлі натякнули на можливе скасування зустрічі Зеленського та Путіна через санкції проти Росії. А сам глава Кремля уникнув відповіді на запитання про саміт.