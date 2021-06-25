У Кремлі натякнули на можливе скасування зустрічі Зеленського та Путіна через санкції проти Росії

«Багато всього абсолютно незрозумілого. Україна зацікавлена ​​в продовженні транзиту газу — і оголошує санкції проти [глави Газпрому] Олексія Міллера. А хто буде підписувати контракт? З ким вести переговори? Тому запитань більше, ніж відповідей», — додав Пєсков.

«Якщо розглядати ці кроки як підготовку ґрунту для двосторонньої зустрічі, то виникає багато запитань. Якщо розглядати ці кроки як обрубування хвостів перед зустріччю, щоб жодним чином її не допустити, то тут можна зрозуміти ці кроки Києва», — сказав він.

Запровадження санкцій проти російських компаній та фізичних осіб може вплинути на ймовірність зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Водночас він наголосив, що в позиції Росії щодо українського питання переглядати «особливо нічого».

«За міжнародним визнанням, цей комплекс заходів є єдиним можливим механізмом врегулювання. Це визнають всі учасники формату, можливо, за винятком самої України. Українське питання — це Донбас, хоча Київ вважає, що це Донбас і Крим, але Крим не обговорюється з боку Росії», — заявив прессекретар Путіна.

Також речник Кремля вкотре назвав ситуацію на Донбасі «внутрішньоукраїнською проблемою», зауваживши, що «Росія бере участь у форматі, який працює, щоб допомогти Україні вирішити цю проблему».

Окрім цього, Пєсков відреагував на заяву Зеленського про можливе проведення референдуму щодо повернення Донбасу, який допустив, що Україна може повністю розірвати відносини з окупованими територіями тільки, якщо так вирішить народ.

«Власне, всі звʼязки де-факто і так розірвані, і ці регіони і так відторгнені українською державою. Якщо йдеться про формалізацію цього процесу і надання йому статусу де-юре, тут можна висловити тільки жаль. Якщо є якісь інші задумки, то, напевно, розʼяснення піде», — сказав він.