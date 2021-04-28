Зеленський запропонував зустрітися з Путіним у Ватикані: Ідеальне місце для діалогу про мир

«Ватикан відрізняється від інших світових гравців: він залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів. Посередник з таким авторитетом може надати тієї впевненості, якої не вистачає нашим спробам домовитись. Звичайно, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті», — додав Зеленський.

Президент підкреслив, що ця зустріч необхідна, «щоб припинити війну на Донбасі». Разом з тим він зазначив, що поки відкритими залишаються питання про порядок денний переговорів, про кроки досягнення миру та погодження цих кроків.

«І відповіді на них отримаємо, на мою думку, відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом президента України та Адміністрацією президента Росії. Зі свого боку я всі відповідні розпорядження щодо організації консультацій керівникові Офісу Андрію Єрмаку вже віддав», — зазначив президент.

За його словам, «справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було», що, на його думку, «не сприяє конструктивним перемовинам». Тому, додав Зеленський, зустріч, для початку, має відбутися на території, яка «уособлює мир та діалог».