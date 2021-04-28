Зеленский предложил встретиться с Путиным в Ватикане: Идеальное место для диалога о мире

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что встреча с президентом России Владимиром Путиным обязательно состоится. Украинский лидер предлагает провести ее в Ватикане.
Об этом Зеленский заявил в интервью газете La Repubblica, цитаты приводит пресс-служба Офиса президента.
По его словам, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».
«Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов. Посредник с таким авторитетом может предоставить ту уверенность, которой не хватает нашим попыткам договориться. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу», — добавил Зеленский.
Президент подчеркнул, что эта встреча необходима, «чтобы прекратить войну на Донбассе». Вместе с тем он отметил, что пока открытыми остаются вопросы о повестке дня переговоров, шаги достижения мира и согласования этих шагов.
«И ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку я уже отдал», — отметил президент.
По его словам, «настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было», что, по его мнению, «не способствует конструктивным переговорам». Поэтому, добавил Зеленский, встреча, для начала, должна пройти на территории, которая «олицетворяет мир и диалог».
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если же речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что считает «некорректным» приглашать Путина на переговоры в Киев, ведь тот дал понять, что на Донбасс не поедет.