Зеленский предложил встретиться с Путиным в Ватикане: Идеальное место для диалога о мире

«Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов. Посредник с таким авторитетом может предоставить ту уверенность, которой не хватает нашим попыткам договориться. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу», — добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что эта встреча необходима, «чтобы прекратить войну на Донбассе». Вместе с тем он отметил, что пока открытыми остаются вопросы о повестке дня переговоров, шаги достижения мира и согласования этих шагов.

«И ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку я уже отдал», — отметил президент.

По его словам, «настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было», что, по его мнению, «не способствует конструктивным переговорам». Поэтому, добавил Зеленский, встреча, для начала, должна пройти на территории, которая «олицетворяет мир и диалог».