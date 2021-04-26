Зеленский о встрече с Путиным: Все идет к тому, что она будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится.
Об этом он сказал во общения с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.
«Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится», — сказал Зеленский.
Президент добавил, что уже дал задание главе Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы тот связывался с представителями администрации Путина. «Чтобы они нашли понимание, нашли сроки и место, где мы можем встретиться», — отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что «главное — в сути разговора, а место и время являются деталями».
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, будет ли успешной такая встреча, учитывая, что в России говорят об ухудшении отношений из-за того, что в Украине якобы «унижают русскую церковь и русский язык», Зеленский ответил: «В Украине люди говорят на разных языках и ходят в разные церквей».
«У нас люди очень грамотные и свободно говорят на разных языках. Так исторически сложилось. Все знают русский язык, но все помнят, что наш государственный язык — украинский», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что Трехсторонняя контактная группа почти завершила договариваться о «пасхальном перемирие» на Донбассе.
«Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра [27 апреля], будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения», — уточнил Зеленский.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, реагируя на заявление Зеленского о встрече с Путиным, подчеркнул, что пока нет никаких деталей.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы собственными глазами увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но, «если же речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Позже глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что считает «некорректным» приглашать Путина на переговоры в Киев, ведь тот давал понять, что на Донбасс не поедет.