Зеленский о встрече с Путиным: Все идет к тому, что она будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится.

Об этом он сказал во общения с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что уже дал задание главе Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы тот связывался с представителями администрации Путина. «Чтобы они нашли понимание, нашли сроки и место, где мы можем встретиться», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что «главное — в сути разговора, а место и время являются деталями».