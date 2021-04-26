Зеленський про зустріч з Путіним: Усе йде до того, що вона буде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що все йде до того, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться.

Про це він сказав під спілкування з журналістам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться», — сказав Зеленський.

Президент додав, що вже дав завдання главі Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб той звʼязувався з представниками адміністрації Путіна. «Щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни і місце, де ми можемо зустрітися», — зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що «головне — в суті розмови, а місце і час є деталями».