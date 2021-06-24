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Зеленський допускає винесення на референдум питання Донбасу, якщо провалиться «нормандський формат»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Зеленський допускає винесення на референдум питання Донбасу, якщо провалиться «нормандський формат»

Володимир Зеленський допускає можливість винесення на референдум питання щодо повернення Донбасу, якщо конфлікт на сході України не вдасться врегулювати через «нормандський формат».

Про це президент сказав в інтервʼю Наталії Мосейчук на телеканалі «1+1».

Зеленський погодився зі словами журналістки, що у суспільстві подекуди є думки про «відгородження» від окупованих територій.

«Є й ті, хто пропонують, наприклад, стіну, як план «Б». Стіну в будь-якому форматі. Стіна — це повне розірвання відносин у всіх розуміннях. Я вважаю, що цей план може бути, але рішення про запуск цього плану має ухвалювати народ України. Якщо у нас не вийде реалізувати альтернативні домовленості зі США, Росією та Європою, то про «стіну» голосуватиме народ» — зазначив президент та наголосив, що він не бажає такого розвитку подій.

Він вважає, що Україна може повністю розірвати відносини з окупованими територіями тільки, якщо так вирішить народ.