В Кремле намекнули на возможную отмену встречи Зеленского и Путина из-за санкций против России

Введение санкций против российских компаний и физических лиц может повлиять на вероятность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

«Если рассматривать эти шаги как подготовку почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то можно понять эти шаги Киева», — сказал он.

По мнению представителя Кремля, Украина в последнее время выступает с рядом «противоречивых заявлений» относительно отношений с РФ.

«Много всего абсолютно непонятного. Украина заинтересована в продолжении транзита газа — и объявляет санкции против [главы Газпрома] Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов», — добавил Песков.