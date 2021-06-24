Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Фирташа, Фукса и российского бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против украинского и российского бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также ряда лиц, представляющих российский бизнес.
Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента и вступают в силу с момента опубликования.
Какие ограничения ввели против Фукса и Фирташа:
- блокирование активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом;
- ограничение торговых операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.
Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц. В списке есть российские бизнесмены и чиновники, приближенные к Владимиру Путину — это братья Ротенберг и их родственники, Олег Дерипаска и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Среди компаний — авиаперевозчики, которые летают в оккупированный Крым и другие предприятия, которые сотрудничают с оккупантами.
Также президент подписал указ о введении санкций в отношении 312 физических и 103 юридических лиц, которые предложил Кабмин.
Отметим, что Министерству иностранных дел поручено сообщить ЕС, США и другим государствам о применении санкций и призвать их к введению аналогичных ограничений.
- 18 июня СНБО Украины ввел санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
- Украинский олигарх Дмитрий Фирташ владеет рядом облгазов, предприятий металлургического комплекса и другими крупными компаниями. С 2014 года Фирташ находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы по его экстрадиции в США. Там его обвиняют в отмывании денег и создании организаций, действующих под влиянием рэкета, а также коррупционных схемах за рубежом.
- Павел Фукс — это российский бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group и друг покойного Геннадия Кернеса.