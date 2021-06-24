Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Фирташа, Фукса и российского бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против украинского и российского бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также ряда лиц, представляющих российский бизнес.

Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента и вступают в силу с момента опубликования.

Какие ограничения ввели против Фукса и Фирташа:

блокирование активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом;

ограничение торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц. В списке есть российские бизнесмены и чиновники, приближенные к Владимиру Путину — это братья Ротенберг и их родственники, Олег Дерипаска и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Среди компаний — авиаперевозчики, которые летают в оккупированный Крым и другие предприятия, которые сотрудничают с оккупантами.

Также президент подписал указ о введении санкций в отношении 312 физических и 103 юридических лиц, которые предложил Кабмин.

Отметим, что Министерству иностранных дел поручено сообщить ЕС, США и другим государствам о применении санкций и призвать их к введению аналогичных ограничений.