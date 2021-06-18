СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса

СНБО Украины ввел санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу.

«Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что санкции против Фирташа связаны с «его участием в титановом бизнесе».

«Это поставка сырья, которое потом идет, и это отслежено нашими разведчиками, на военные объекты РФ. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось», — пояснил он.

Кроме Фиршата под санкции попадают «те предприятия, что непосредственно аффилированы с ВПК РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере».