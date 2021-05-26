Кабмин предложил СНБО ввести санкции против 11 российских артистов. Список

Кабинет министров предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести на три года санкции в отношении 11 российских артистов.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

В перечень попал актеры театра и кино Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов, а также певцы Анастасия Сланевская (творческий псевдоним «Слава») и Ярослав Сумишевский.

Правительство предложило запретить им въезд в Украину и не выдавать визы, так как они демонстрировали специальное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма, а также организовывали там концерты и другие публичные мероприятия.