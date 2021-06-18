РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса

РНБО України ввела санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа і російського бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу в пʼятницю.

«Сьогодні були введені санкції щодо Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати проти цього пана», — заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що санкції проти Фірташа повʼязані з «його участю в титановому бізнесі».

«Це поставка сировини, яка потім йде, і це відстежено нашими розвідниками, на військові обʼєкти РФ. І ми не можемо допустити, щоб це продовжувалось», — пояснив він.

Крім Фіршата під санкції потрапляють «ті підприємства, що безпосередньо афілійовані з ВПК РФ, які використовують цей титан саме у військовій сфері».