Путін ухилився від запитання про зустріч із Зеленським і назвав Медведчука «українським націоналістом»

Президент Росії Володимир Путін не відповів на запитання про можливу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, мовляв, «Україна перебуває під зовнішнім впливом» і «всі питання вирішуються в Парижі та Вашингтоні».

Про це він сказав під час «Прямої лінії», трансляцію якої веде РБК.

«Ну що зустрічатися із Зеленським ... Якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління. Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні. Частково в Берліні та Парижі. Ну і про що розмовляти? Проте я не відмовляюся від зустрічей такого роду. Треба тільки зрозуміти, про що говорити», — заявив Путін.