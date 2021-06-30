Путин ушел от вопроса о встрече с Зеленским и назвал Медведчука «украинским националистом»

Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, мол, «Украина находится под внешним влиянием» и «все вопросы решаются в Париже и Вашингтоне».

Об этом он сказал во время «Прямой линии», трансляцию программы ведет РБК.

«Ну что встречаться с Зеленским… Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываются от встреч такого рода. Надо только понять, о чем говорить», — заявил Путин.