«Хочет быть посредником»: Германия и Франция обвинили Россию в срыве «нормандской встречи»

Германия и Франция обвиняют Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отмечают, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.
Об этом пишет Deutsche Welle.
В МИД Франции опровергли заявление России о том, что участники «нормандского формата» якобы не реагируют на ее предложения.
«Франция и Германия отреагировали на предложения России. Они предложили провести министерскую встречу в «нормандском формате», что было отклонено министром иностранных дел России», — пояснили в ведомстве.
Эту информацию подтвердили и в Германии. Там сообщили, что Россия занимает «обструкционистскую позицию» и выдвигает неприемлемые условия. Украина, Франция и Германия подобную тактику РФ не воспринимают.
- Официальная Москва отказалась от встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата», которую глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан предлагал провести 11 ноября. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия ожидает ответа на свои предложения от 29 октября по итоговому документу потенциальной встречи, и у него самого очень плотный график в ноябре.
- В последний раз лидеры стран проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. Живая встреча в Париже прошла в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично уклоняется от подготовки встречи.