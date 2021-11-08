Россия отказалась от встречи глав МИД «нормандской четверки», назвав две причины

Официальная Москва отказалась от встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата», которую глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан предлагал провести 11 ноября.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

По его словам, Россия ждет ответа на свои предложения от 29 октября по итоговому документу потенциальной встречи, и у него самого слишком плотный график в ноябре.

«Я ему [главе МИД Франции] подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже бы созрели и содержательная часть была бы готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран», — сказал Лавров.

Министр заявил, что России не нужна «встреча для галочки перед телекамерами» для якобы создания видимости работы формата.

«Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы все-таки заняться не планированием каких-то мероприятий для галочки, а заняться существом вопроса, и перечислили те конкретные шаги, которые предпринимает киевский режим для того, чтобы торпедировать Минские договоренности», — сказал Лавров.