Спикер Зеленского: Продолжение «нормандского формата» под большим вопросом

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что продолжение «нормандского формата» переговоров находится под большим вопросом.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дом».

«Сам «нормандский формат», его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в «нормандском формате» на высшем уровне, даже министры пока не встречаются. То есть тут и политическая часть, политическая повестка «нормандского формата» под большим вопросом», — заявил Никифоров, комментируя итоги поездки украинской делегации на саммит COP26 в Глазго.