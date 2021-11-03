МИД Украины: Зеленский на саммите в Глазго провел 13 переговоров, страна расширила поддержку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о результатах украинской делегации на двухдневном климатическом саммите COP26 в Глазго.

По его словам, президент Владимир Зеленский провел 13 встреч и переговоров с мировыми лидерами, в том числе с генеральным секретарем НАТО, президентом США и канцлером Германии, в рамках которых Украина укрепила стратегическое партнерство и расширила дипломатическую географию.

Зеленский обговорил укрепление безопасности для Украины, войну на востоке страны, а также новое сотрудничество в энергетике, торговле и привлечении инвестиций.

«Президент на всех встречах уделял особое внимание ситуации безопасности на Донбассе, которая остается напряженной из-за деструктивных действий России. Речь шла о том, что мы можем сделать совместно с партнерами, чтобы остановить Россию и заставить ее конструктивно вести себя на переговорах. Отдельной темой была энергетическая безопасность Украины», — сказал Кулеба.

Также министр отметил, что президент впервые провел встречи с лидерами Анголы и Либерии, чем расширил дипломатические контакты для продвижения украинского экспорта.

Кулеба добавил, что Украина прибыла на саммит «не с пустыми руками, а с конкретным вкладом в остановку изменений климата». «Наша помощь партнерам по преодолению пожаров в Турции и Греции этим летом ярко об этом свидетельствует», — сказал министр.