МЗС України: Зеленський на саміті у Глазго провів 13 переговорів, країна розширила підтримку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про результати української делегації на дводенному кліматичному саміті COP26 у Глазго.

За його словами, президент Володимир Зеленський провів 13 зустрічей та переговорів зі світовими лідерами, у тому числі із генеральним секретарем НАТО, президентом США та канцлером Німеччини, в рамках яких Україна зміцнила стратегічне партнерство та розширила дипломатичну географію.

Зеленський обговорив зміцнення безпеки для України, війну на сході країни, а також нове співробітництво в енергетиці, торгівлі та залученні інвестицій.

«Президент на всіх зустрічах приділяв особливу увагу ситуації з безпекою на Донбасі, яка залишається напруженою через деструктивні дії Росії. Йшлося про те, що ми можемо зробити спільно з партнерами, щоб зупинити Росію та змусити її конструктивно поводитись на переговорах. Окремою темою була енергетична безпека України», — сказав Кулеба.

Також міністр зазначив, що президент уперше провів зустрічі з лідерами Анголи та Ліберії, чим розширив дипломатичні контакти для просування українського експорту.

Кулеба додав, що Україна прибула на саміт «не з порожніми руками, а з конкретним внеском у зупинення змін клімату». «Наша допомога партнерам з подолання пожеж у Туреччині та Греції цього літа яскраво про це свідчить», — сказав міністр.