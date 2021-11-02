Зеленський та президент Словаччини підписали спільну декларацію про європейську перспективу України

Словаччина стала п’ятою державою-членом Європейського Союзу, яка схвалила спільну декларацію про визнання європейської перспективи України. Документ підписала президент країни Зузана Чапутова на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

«Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Зузаною Чапутовою підтримку членства України в ЄС і НАТО», — написав він.

За словами Зеленського, також лідери держав говорили про взаємодію в енергетичній сфері та безпекову ситуацію на Донбасі.

Зустріч президентів України та Словаччини відбулася на полях екологічного саміту у Глазго.

Раніше декларацію про визнання європейської перспективи України підписали Литва, Латвія, Польща й Естонія.