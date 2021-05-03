Зеленський підписав спільну декларацію про співпрацю з президентами чотирьох країн

Президент України Володимир Зеленський 3 травня у Варшаві підписав спільну декларацію про продовження діалогу та співпрацю держав із колегами з Польщі Анджеєм Дудою, Латвії — Егілсом Левітсом, Литви — Гітанасом Наусєдою та Естонії — Керсті Кальюлайд.

Про це повідомили в Офісі президента.

«Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним із наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо», — йдеться у декларації.

Як зазначається, підписання документа приурочене до 230-річчя ухвалення Конституції 3 травня — акта, що регулював правову систему в Речі Посполитій і мав історичне значення.

Також президенти висловили переконання, що успіх спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність.

«Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності. З розумінням і підтримкою ставимося до устремлінь усіх націй регіону, з якими наші народи поєднує спільна історична доля і які сьогодні прагнуть, як і ми, користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав», — наголошується у документі.