Зеленский подписал совместную декларацию о сотрудничестве с президентами четырех стран

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая в Варшаве подписал совместную декларацию о продолжении диалога и сотрудничества государств с коллегами из Польши Анджеем Дудой, Латвии — Эгилсом Левитсом, Литвы — Гитанасом Науседой и Эстонии — Керсти Кальюлайд.

Об этом сообщили в Офисе президента.

«Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем», — говорится в декларации.

Как отмечается, подписание документа приурочено к 230-летию принятия Конституции 3 мая — акта, который регулировал правовую систему в Речи Посполитой и имел историческое значение.

Также президенты выразили убеждение, что успех общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность.

«Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности. С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам», — отмечается в документе.