Посол Франции подтвердил, что на ближайшем саммите НАТО будут рассматривать вопрос ПДЧ для Украины

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что на ближайшем саммите НАТО будут рассматривать вопрос предоставления Украине Плана действий по поводу членства (ПДЧ).

Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

«Этот вопрос имеет абсолютно легитимный характер и, я думаю, он будет рассматриваться на саммите НАТО в июне. Но решение относится к компетенции Альянса в целом и будет приниматься именно в таком формате», — отметил посол.

По его словам, в вопросе о перспективе получения ПДЧ не стоит спешить. Он подчеркнул, что сейчас Украина должна сфокусироваться на программе партнерства расширенных возможностей, к которой она присоединилась в 2020 году.