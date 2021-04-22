Посол Франции подтвердил, что на ближайшем саммите НАТО будут рассматривать вопрос ПДЧ для Украины

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что на ближайшем саммите НАТО будут рассматривать вопрос предоставления Украине Плана действий по поводу членства (ПДЧ).
Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
«Этот вопрос имеет абсолютно легитимный характер и, я думаю, он будет рассматриваться на саммите НАТО в июне. Но решение относится к компетенции Альянса в целом и будет приниматься именно в таком формате», — отметил посол.
По его словам, в вопросе о перспективе получения ПДЧ не стоит спешить. Он подчеркнул, что сейчас Украина должна сфокусироваться на программе партнерства расширенных возможностей, к которой она присоединилась в 2020 году.
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