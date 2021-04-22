Посол Франції підтвердив, що на найближчому саміті НАТО розглядатимуть питання ПДЧ для України

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що на найближчому саміті НАТО розглядатимуть питання надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ).
Про це він повідомив в інтерв’ю Укрінформу.
«Це питання має абсолютно легітимний характер, і я думаю, воно буде розглядатися на саміті НАТО в червні. Але рішення відноситься до компетенції Альянсу в цілому і ухвалюватиметься саме в такому форматі», — зазначив посол.
За його словами, у питанні про перспективу отримання ПДЧ не варто поспішати. Він підкреслив, що наразі Україна має сфокусуватися на програмі партнерства розширених можливостей, до якої вона приєдналася в 2020 році.
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