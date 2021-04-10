Министр обороны Таран надеется, что Украина получит ПДЧ от НАТО уже в этом году

Министр обороны Андрей Таран надеется, что Украина получит от НАТО План действий по членству (ПДЧ) уже в 2021 году.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Минобороны.

«Наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества, в частности, стран из европейского и евроатлантического пространства по поводу поддержки Украины, является ускорение выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в Альянсе», — считает он.

Таран подчеркнул, что получение Плана действий относительно членства в НАТО является первоочередным приоритетом украинской власти.

Министр обороны сообщил, что Россия продолжает разгонять «страшилки» на оккупированных территориях о том, что Украина планирует военное наступление, а сама стягивает свои войска к границе, чтобы запугать мир и посеять панику среди украинцев.

«Поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или «новообращенных» граждан России из-за массовой раздачи паспортов РФ. Вместе с тем необходимо отметить, что активизация вооруженной агрессии РФ против Украины возможна только при условии принятия соответствующего политического решения на самом высоком уровне в Кремле», — отметил Таран.