НАТО объявило дату саммита, на котором будет планировать будущее на 10 лет. Украина призвала учесть ее намерения

Следующий саммит лидеров стран НАТО состоится менее чем через два месяца — 14 июня в Брюсселе. На нем спланируют будущее Альянса на следующие 10 лет.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, опубликованном на сайте Альянса.

По его словам, на саммите примут решение по повестке дня НАТО на период до 2030 года.

«Мы будем принимать решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО, чтобы противостоять вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивным действиям России, угрозе терроризма, кибератакам, новым и разрушительным технологиям, влиянию изменений климата на безопасность и подъема Китая», — отметил генсек.

Министр обороны Украины Андрей Таран призвал НАТО на саммите учесть серьезность евроатлантических намерений Украины. «Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться 14 июня», — отметил Таран.