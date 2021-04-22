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НАТО объявило дату саммита, на котором будет планировать будущее на 10 лет. Украина призвала учесть ее намерения

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
НАТО объявило дату саммита, на котором будет планировать будущее на 10 лет. Украина призвала учесть ее намерения

NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Следующий саммит лидеров стран НАТО состоится менее чем через два месяца — 14 июня в Брюсселе. На нем спланируют будущее Альянса на следующие 10 лет.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, опубликованном на сайте Альянса.

По его словам, на саммите примут решение по повестке дня НАТО на период до 2030 года.

«Мы будем принимать решение о предметной и перспективной повестке дня НАТО, чтобы противостоять вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивным действиям России, угрозе терроризма, кибератакам, новым и разрушительным технологиям, влиянию изменений климата на безопасность и подъема Китая», — отметил генсек.

Министр обороны Украины Андрей Таран призвал НАТО на саммите учесть серьезность евроатлантических намерений Украины. «Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться 14 июня», — отметил Таран.

По его словам, последняя эскалация российского военного присутствия вдоль границ Украины не оставляет никаких сомнений, какая страна сегодня представляет наибольшую военную угрозу в евроатлантическом пространстве. В Брюсселе это четко осознают, отметил Таран, поскольку генсек НАТО недвусмысленно назвал среди вызовов «агрессивные действия России».

«Мощным сигналом в решениях саммита НАТО для мировой и европейской безопасности могла бы стать демонстрация преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года, что декларирует безусловную перспективу членства для Украины и Грузии», — подчеркнул Таран.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. В России, реагируя на это заявление, пригрозили масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления.