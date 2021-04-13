Генсек НАТО требует от России немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, цитаты приводит Reuters.

«За последние недели Россия перебросила тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее накопление российских войск с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году», — подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что значительное наращивание войск Россией не обосновано, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность.

«Россия должна прекратить военное наращивание в Украине и вокруг нее, прекратить провокации и немедленно снизить напряжение», — заявил генсек Альянса.

В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ на это заявил, что НАТО во главе со США «превращают» Украину в «пороховую бочку».