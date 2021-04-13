Генсек НАТО требует от России немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и на оккупированных территориях.
Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, цитаты приводит Reuters.
«За последние недели Россия перебросила тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее накопление российских войск с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году», — подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что значительное наращивание войск Россией не обосновано, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность.
«Россия должна прекратить военное наращивание в Украине и вокруг нее, прекратить провокации и немедленно снизить напряжение», — заявил генсек Альянса.
В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ на это заявил, что НАТО во главе со США «превращают» Украину в «пороховую бочку».
Отметим, во вторник, 13 апреля, по запросу Украины проходит внеочередное заседание комиссии Украина—НАТО для обсуждения обострения Россией ситуации безопасности. Заседание созвали в рамках статьи 15 Хартии.
«BBC Украина» со ссылкой на данные разведки пишет, что Россия уже перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонных тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Переброска войск, вероятно, продлится до конца апреля.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в комментарии CNN сообщил, что возле украинской границы и в оккупированном Крыму находятся около 50 тысяч российских военных.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Украинская разведка сообщала, что Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответ украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Кремль уже говорит о риске «возобновления гражданской войны» на Донбассе. В Минобороны Украины заявляют, что эскалация со стороны России неизбежна.
- Украинские власти призвали НАТО усилить войска вокруг Украины, а Россия говорит, что будет на эти действия отвечать. В Кремле заявили, что передвижение российских войск вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ «не представляет» для них угрозы.