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Генсек НАТО требует от России немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Генсек НАТО требует от России немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной

NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, цитаты приводит Reuters.

«За последние недели Россия перебросила тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее накопление российских войск с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году», — подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что значительное наращивание войск Россией не обосновано, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность.

«Россия должна прекратить военное наращивание в Украине и вокруг нее, прекратить провокации и немедленно снизить напряжение», — заявил генсек Альянса.

В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ на это заявил, что НАТО во главе со США «превращают» Украину в «пороховую бочку».

Отметим, во вторник, 13 апреля, по запросу Украины проходит внеочередное заседание комиссии Украина—НАТО для обсуждения обострения Россией ситуации безопасности. Заседание созвали в рамках статьи 15 Хартии.

«BBC Украина» со ссылкой на данные разведки пишет, что Россия уже перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонных тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Переброска войск, вероятно, продлится до конца апреля.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в комментарии CNN сообщил, что возле украинской границы и в оккупированном Крыму находятся около 50 тысяч российских военных.