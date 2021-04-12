Обострение на Донбассе: Киев попросил о внеочередном заседании комиссии Украина—НАТО

Во вторник, 13 апреля, по запросу Украины состоится внеочередное заседание комиссии Украина—НАТО для обсуждения обострения Россией ситуации безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО на выполнение договоренности президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля», — говорится в сообщении.

Во внеочередном заседании будет участвовать министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также планирует встретится со Столтенбергом.

Кулеба и члены НАТО обсудят обострение Россией ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, а также действенные пути поддержки Альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.