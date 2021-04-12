Обострение на Донбассе: Киев попросил о внеочередном заседании комиссии Украина—НАТО

Во вторник, 13 апреля, по запросу Украины состоится внеочередное заседание комиссии Украина—НАТО для обсуждения обострения Россией ситуации безопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО на выполнение договоренности президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля», — говорится в сообщении.
Во внеочередном заседании будет участвовать министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также планирует встретится со Столтенбергом.
Кулеба и члены НАТО обсудят обострение Россией ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, а также действенные пути поддержки Альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Североатлантический альянс уверяет Украину в своей поддержке на фоне шагов России, которые могут привести к эскалации ситуации в Украине. В штаб-квартире НАТО заявили, что «пристально следят за ситуацией». США тоже обещают поддержку Украине в случае вторжения.
- Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе. Министр обороны Андрей Таран надеется, что Украина получит от НАТО План действий по членству (ПДЧ) уже в этом году.
- В Министерстве иностранных дел России, реагируя на заявление Зеленского, пригрозили, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе.