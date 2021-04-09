Россия угрожает масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО

В Министерстве иностранных дел России пригрозили, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе.

Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Так в МИД России отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО завершит войну на Донбассе.

«Гипотетическое получения членства в Альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир в Украину, а, наоборот, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — заявила Захарова.