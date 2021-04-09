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Россия угрожает масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО

Автор:
Виктория Мартынюк
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В Министерстве иностранных дел России пригрозили, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе.

Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Так в МИД России отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО завершит войну на Донбассе.

«Гипотетическое получения членства в Альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир в Украину, а, наоборот, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — заявила Захарова.

Также в МИД России назвали «гипотетической глупостью» возможность переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в другую страну.

Накануне заместитель главы администрации президента России и куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак заявил, что если Украина начнет наступление на «ЛДНР», это станет «началом конца Украины». В то же время он уверен, что реальных намерений начинать полномасштабные боевые действия на Донбассе у Киева нет.