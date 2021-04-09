Россия угрожает масштабной эскалацией на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО

В Министерстве иностранных дел России пригрозили, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе.
Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Так в МИД России отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО завершит войну на Донбассе.
«Гипотетическое получения членства в Альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир в Украину, а, наоборот, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — заявила Захарова.
Также в МИД России назвали «гипотетической глупостью» возможность переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в другую страну.
Накануне заместитель главы администрации президента России и куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак заявил, что если Украина начнет наступление на «ЛДНР», это станет «началом конца Украины». В то же время он уверен, что реальных намерений начинать полномасштабные боевые действия на Донбассе у Киева нет.
- Североатлантический альянс уверяет Украину в своей поддержке на фоне шагов России, которые могут привести к эскалации ситуации в Украине. В штаб-квартире НАТО заявили, что «пристально следят за ситуацией». США также обещают поддержку Украине в случае вторжения.
- 7 апреля министр иностранных дел Литвы сообщил, что предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе. Это шаг поддерживает и Латвия.
- С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- По данным украинской разведки, Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответный огонь украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Между тем президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.