Литва предложит НАТО предоставить Украине план для вступления в альянс

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в альянсе.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Интерфакс-Украина.
«Мы должны вскоре обратиться к коллегам с письмом, чтобы еще раз рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине. Я убежден, что НАТО могло бы повторить свое предложение по предоставлению плана действий по членству Украине, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из Балтийских государств», — добавил глава МИД.
По его словам, это стало бы «сильным сигналом для России о том, что Украина избирает трансатлантическое направление, и это получило отклик среди стран НАТО».
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