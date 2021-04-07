Литва запропонує НАТО надати Україні план дій для вступу в альянс

Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій з членства (ПДЧ) в альянсі.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає Інтерфакс-Україна.
«Ми повинні незабаром звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні. Я переконаний, що НАТО могло би повторити свою пропозицію щодо надання плану дій щодо членства України, і це питання ми якраз почали узгоджувати з колегами з Балтійських держав», — додав глава МЗС.
За його словами, це стало б «сильним сигналом для Росії про те, що Україна обирає трансатлантичний напрямок, і це отримало відгук серед країн НАТО».
- Північноатлантичний альянс (НАТО) запевняє Україну у своїй підтримці на фоні кроків Росії, що можуть призвести до ескалації ситуації в Україні. У штаб-квартирі НАТО заявили, що «пильно стежать за ситуацією». Там додали, що «дестабілізаційні заходи з боку Росії» підривають усі зусилля щодо деескалації ситуації в рамках перемирʼя, яке почало діяти в липні 2020 року.
- З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння і сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО завершить війну на Донбасі.