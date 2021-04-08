«Уже пора». Латвия поддержала предоставление Украине плана для вступления в НАТО

Латвия выступила за предоставление Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает посольство Украины.
«Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий относительно членства. Видимо, уже пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас, что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение», — сказал Ринкевич.
Заявление прозвучало на фоне концентрации войск России у границ Украины.
Министр отметил, что пока не ясно, для чего Россия стягивает войска — демонстрация силы или подготовка к реальному вторжению. «Мы внимательно наблюдаем [...], но есть все основания для беспокойства», — добавил Ринкевич.
- 7 апреля министр иностранных дел Литвы сообщил, что предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе.
- Североатлантический альянс уверяет Украину в своей поддержке на фоне шагов России, которые могут привести к эскалации ситуации в Украине. В штаб-квартире НАТО заявили, что «пристально следят за ситуацией». США также обещают поддержку Украине в случае вторжения.
- Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО завершит войну на Донбассе.