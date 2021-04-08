«Вже час». Латвія підтримала надання Україні плану для вступу в НАТО

Латвія виступила за надання Україні плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, повідомляє посольство України.

«Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій щодо членства. Мабуть, вже таки час надати цей план Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас, що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення», — сказав Рінкевич.

Заява прозвучала на тлі концентрації військ Росії біля кордонів України.

Міністр зазначив, що поки не ясно, для чого Росія стягує війська — демонстрація сили чи підготовка до реального вторгнення. «Ми уважно спостерігаємо [...], але є всі підстави для занепокоєння», — додав Рінкевич.