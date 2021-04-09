Росія погрожує масштабною ескалацією на Донбасі у разі вступу України до НАТО

У Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили, що вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі.
Про це заявила офіційна представниця російського відомства Марія Захарова.
Так у МЗС Росії відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО завершить війну на Донбасі.
«Гіпотетичне отримання членства в Альянсі, всупереч очікуванням Києва, не тільки не принесе мир в Україну, а, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності», — заявила Захарова.
Також у МЗС Росії назвали «гіпотетичною дурістю» можливість перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська в іншу країну.
Напередодні заступник глави адміністрації президента Росії та куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак заявив, що якщо Україна почне наступ на «ЛДНР», це стане «початком кінця України». Водночас він впевнений, що реальних намірів починати повномасштабні бойові дії на Донбасі у Києва немає.
- Північноатлантичний альянс запевняє Україну у своїй підтримці на фоні кроків Росії, що можуть призвести до ескалації ситуації в Україні. У штаб-квартирі НАТО заявили, що «пильно стежать за ситуацією». США також обіцяють підтримку Україні у разі вторгнення.
- 7 квітня міністр закордонних справ Литви повідомив, що запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства в альянсі. Це крок підтримує і Латвія.
- З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння і сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.