Генсек НАТО вимагає від Росії негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною і на окупованих територіях.

Про це він заявив на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Брюсселі, цитати наводить Reuters.

«За останні тижні Росія перекинула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з часу незаконної анексії Криму у 2014 році», — наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що значне нарощування військ Росією не обґрунтоване, незʼясовне і викликає глибоку стурбованість.

«Росія повинна припинити військове нарощування в Україні та навколо неї, припинити провокації та негайно знизити напругу», — заявив генсек Альянсу.

Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у відповідь на це заявив, що НАТО на чолі зі США «перетворюють» Україну на «порохову бочку».