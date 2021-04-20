«Провокации США и НАТО». Минобороны России объяснило стягивание войск к границе с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил стягивание войск к границе с Украиной «провокационной деятельностью» США и НАТО.
Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», — сказал Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ.
По словам Шойгу, руководство Украины «по-прежнему стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе».
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- По данным главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, на границе с Украиной и в аннексированном Крыму находятся более 150 тысяч военных.
- Украинская разведка видит три сценария событий: демонстрация силы, вторжение через Крым и захват южных областей, провокация на Донбассе и наступление.