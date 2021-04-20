«Провокации США и НАТО». Минобороны России объяснило стягивание войск к границе с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил стягивание войск к границе с Украиной «провокационной деятельностью» США и НАТО.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», — сказал Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ.