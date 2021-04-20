Меркель признала ситуацию у границ Украины «более чем тревожной», но отказалась назвать Путина «убийцей»

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что на сегодня с учетом угроз безопасности ситуация в Крыму и на Донбассе более чем тревожная.
Об этом она заявила в обращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
«Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», — отметила она.
В то же время она подчеркнула важность сохранить транзит российского газа через Украину после запуска нового газопровода «Северный поток — 2».
«Я знаю о противоречиях в связи с «Северным потоком — 2», знаю позицию многих стран-членов ПАСЕ. Как ЕС, мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для решения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу отметить, что... газ «Северного потока» не хуже того, что идет транзитом через Украину или газа, который поступает из России через Турцию», — сказала Меркель.
Также на заседании нардеп Алексей Гончаренко попросил Меркель ответить «да» или «нет» на вопрос, считает ли она убийцей президента России Владимира Путина. «Что касается Владимира Путина, скажу своими словами, когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах», — сказала Меркель, избежав прямого ответа.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- По данным главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, на границе с Украиной и в аннексированном Крыму находятся более 150 тысяч военных.
- Украинская разведка видит три сценария событий: демонстрация силы, вторжение через Крым и захват южных областей, провокация на Донбассе и наступление.