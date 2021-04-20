Меркель признала ситуацию у границ Украины «более чем тревожной», но отказалась назвать Путина «убийцей»

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что на сегодня с учетом угроз безопасности ситуация в Крыму и на Донбассе более чем тревожная.

Об этом она заявила в обращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», — отметила она.

В то же время она подчеркнула важность сохранить транзит российского газа через Украину после запуска нового газопровода «Северный поток — 2».