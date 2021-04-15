В Азовском море боевые корабли России провоцировали украинские катера. ВМС подтвердили факт инцидента

В Азовском море в ночь с 14 на 15 апреля пять кораблей береговой охраны ФСБ России провоцировали три артиллерийских катера типа Гюрза-М Военно-морских сил Украины.

Об этом со ссылкой на источники сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его информации, россияне выполняли скоординированные опасные маневры, а команды подавал корабль береговой охраны РФ N 734. Украинским морякам в ответ на угрозы пришлось предупреждать россиян о готовности применить оружие. Катера ВМС ВСУ вернулись в пункт базирования невредимыми.

Инцидент произошел в 46 км от Керченского пролива. Украинские катера сопровождали коммерческие корабли.

Клименко также опубликовал скан навигационного предупреждения от Минобороны России, в котором сказано, что пролив с 24 апреля по 31 октября будет перекрыт для военных кораблей и государственных судов. При этом запрет не касается коммерческого судоходства.

Тем временем, Минобороны РФ сообщает о группе кораблей Каспийской флотилии, которая накануне пошла в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. В ведомстве об инциденте также не сообщают.

В 19:45 пресс-служба ВМС подтвердила факт провокации, заявив, что в россияне в очередной раз «предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве».

«Несмотря на провокации [...] катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи. Украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами Международного морского права», — сказано в сообщении.