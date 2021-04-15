В Азовському морі бойові кораблі Росії провокували українські катери. ВМС підтвердили факт інциденту

В Азовському морі в ніч з 14 на 15 квітня пʼять кораблів берегової охорони ФСБ Росії провокували три артилерійські катери типу Гюрза-М Військово-морських сил України.

Про це з посиланням на джерела повідомив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його інформацією, росіяни виконували скоординовані небезпечні маневри, а команди подавав корабель берегової охорони РФ N 734. Українським морякам у відповідь на погрози довелося попереджати росіян про готовність застосувати зброю. Катери ВМС ЗСУ повернулися в пункт базування неушкодженими.

Інцидент стався за 46 км від Керченської протоки. Українські катери супроводжували комерційні кораблі.

Клименко також опублікував скан навігаційного попередження від Міноборони Росії, в якому сказано, що протоку з 24 квітня по 31 жовтня буде перекрито для військових кораблів і державних суден. При цьому заборона не стосується комерційного судноплавства.

Тим часом Міноборони РФ повідомляє про групу кораблів Каспійської флотилії, яка напередодні вирушила в Чорне море після зупинки на рейді в Ростові-на-Дону. У відомстві про інцидент також не повідомляють.

О 19:45 пресслужба ВМС підтвердила факт провокації, заявивши, що росіяни в черговий раз «здійснили спробу перешкоджання законним діям катерної групи ВМС ЗС України, які знаходяться на бойовому чергуванні».

«Попри провокації, [...] катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання. Українські моряки й надалі будуть забезпечувати безпеку, у тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права», — сказано в повідомленні.