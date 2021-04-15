Директор ЦРУ: Російських військ біля кордонів України достатньо для вторгнення

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що російських військ в Криму і вздовж східного кордону України достатньо для повноцінного вторгнення.

Про це він заявив виступаючи в комітеті з розвідки Сенату США, передає«Радіо Свобода».

«Думаю, очевидно, російське стягування сил в Криму і вздовж кордону Донбасу становить серйозне занепокоєння. Накопичення сил досягло моменту, коли воно може стати основою для окремих військових вторгнень», — сказав Бернс.

Він зазначив, що російська влада може використовувати маневри, щоб залякати українську владу і відправити сигнал Сполученим Штатам. При цьому Бернс додав, що не варто «недооцінювати те, як президент Путін може використовувати свою силу».

Американські розвідувальні управління зараз активно діляться інформацією з союзниками і «поділяють стурбованість». «Частково, це була мета дзвінка президента Байдена президенту Путіну — заявити дуже чітко про серйозність нашого занепокоєння», — сказав Бернс.

Директор Розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Берріер сказав, що Росія зараз перебуває в становищі, коли у неї кілька варіантів. Серед них — точковий удар.